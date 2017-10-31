Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 22 Ekim 2017 ile 29 Ekim 2017 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 41 ayrı olayda; 50 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 54 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan, 4 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere, toplam 108 şahsa işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 58’i Narkotik Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilirken, 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 11 şahıs adli kontrolle, 6 şahıs da Savcılıktan serbest bırakıldı.

Ayrıca bu yakalamalarda; 41 bin 43 gram esrar, 2bin 701 gram eroin, 89 gram kokain, 607 adet sentetik ecstasy hap, 307 adet captagon hap, 603 skunk, 559 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 16 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 455 Türk Lirası ile 4 bin 500 Euro ele geçirildi.