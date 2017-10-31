Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne zaman seçilecek, kim olacak? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in isitfası sonrası yerine kimin geleceği konuşuluyor. Yeni başkanın seçimi için tarih belli oldu. Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım Pazartesi günü toplanacağı duyuruldu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; "İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK Valilik Makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması Valilik Makamınca uygun görülmüştür."