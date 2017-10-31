Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2023 hedeflerimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Demokrasimize yönelik birçok saldırı ile karşı karşıya kaldık son yıllarda. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık.

BÜYÜMEDE TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye 15 Temmuz'a rağmen, terör ile yoğun mücadeleye rağmen bu senenin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirildi. Dünyada bizden daha fazla büyüyen iki ülke var. Biri Çin, diğeri Hindistan. Üçüncü Türkiye. Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacak. 2017 yılını ihracatta, istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik. Hedefi ihracatta 153 milyar koymuştuk. Şimdi yeni hedefimiz 156.5 milyar dolar.

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