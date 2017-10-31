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İstanbullular sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek
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31.10.2017 - 13:36 |
Son Güncelleme:
31.10.2017 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Etiketler :
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515799
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515799.aspx
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