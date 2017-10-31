Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşmalarından satırbaşları:

'CHP, FETÖ'NÜN SİYASİ APARATIDIR'

9 Temmuz'da sözde adalet yürüşününde Kılıçdaroğlu 'isyan' 'sokak' çağrısı yapmıştır. Maltepe Mitingi'nde milletin meşru meclisini sokağa taşımıştır. CHP parlamentodaki düzeni sokağa taşıma aparatıdır. Sözcüsünün çıkıpta ayağa kalkma çağrısı yapan birine sahip çıkması normal bir şey.

"CHP'Yİ YERLİ VE MİLLÎ GÖRMÜYORUZ"

CHP'yi yerli ve millî olarak görmüyoruz biz. Deniz Baykal bir devlet adamıydı ama Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine baktığınızda aradaki farkı görürsünüz. CHP, FETÖ'nün siyasi aparatıdır bunu açık net söylüyorum.

"CHP, TÜRK DÜŞMANLARIYLA AYNI FİKİRDE"

İçeride bir siyasi parti düşünün milletin seçtiği meşru hükümete sahip çıkmıyor, Türkiye düşmanları ile bir arada yürüyor, onlara sahip çıkıyor aynı fikirde bunlar.

'TEZCAN, CHP'NİN SÖVÜCÜSÜDÜR'

CHP sözcüsü bunu niye yapıyor; 15 Temmuz'a kadar içeri konuştular, 15 Temmuz başarısız olunca dışardan içeri konuşmaya başladılar. Bülent Tezcan CHP'nin sövücüsüdür. Siz çıkacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'faşist' 'ırkçı' diyeceksiniz, sonra hukuk harekete geçince de siz 'Yurt dışında siyasete baskı var' diyeceksiniz. Bu sözcü Türkiye düşmanı küresel düşmanların kendisine sahip çıkacağı için bu kadar rahat. Biz bunları 1916-1920'lerden tanıyoruz, Anadolu'ya saldırırken düşmanlar bunların ne yaptığını biz geçmişten biliyoruz. Girdiği her seçimi %50-52 ile kazanmış, her iki kişiden birinin oyunu almış birine küfredeceksiniz. Sonra çıkıp diyeceksiniz ki 'Tayip Erdoğan ülkeyi kutuplaştırıyor' ülkeyi kutuplaştıran asıl sizsiniz.

'CHP TÜRKİYE'Yİ KUTUPLAŞTIRIYOR'

Girdiği her seçimi %50-52 ile kazanmış, her iki kişiden birinin oyunu almış birine küfredeceksiniz. Sonra çıkıp diyeceksiniz ki 'Tayip Erdoğan ülkeyi kutuplaştırıyor' ülkeyi kutuplaştıran asıl sizsiniz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞLANGICI DA, SONU DA OPERASYONDUR

Bütün dünyaya anamuhalefet partisi başkanı 'Türkiye'de can güvenliği,mal güvenliği yoktur' dedi. Ülkemizde kalan ve güven duyan bir yabancı futbolcu kadar olamayan bir genelbaşkan için ne diyebilirsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlangıcı da, ortası da, sonu da operasyondur. Kılıçdaroğlu'nun gurup konuşmasının analizini yapın, küfür-acıtasyon-hakaret vardır bunlar kesin. Şimdi bu sözleri nasıl ciddiye alıp diyalog kuracaksınız.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HİÇ BİR ŞEKİLDE CİDDİYE ALMIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun gurup konuşmasının analizini yapın, küfür-acıtasyon-hakaret vardır bunlar kesin. Şimdi bu sözleri nasıl ciddiye alıp diyalog kuracaksınız. Yerli ve milli bir duruş sergilemek gibi zaten derdi yok. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hiç bir şekilde ciddiye almıyorum.

"BİZ BİR DAVA HAREKETİYİZ"



Bir siyasi partinin genel başkanı istifa çağrısı hakkını kullandı, partinin belediye başkanı da buna uydu. Biz bir dava hareketiyiz bizler neferleriz. CHP'liler hemen başladı bunlar FETÖ'cü mü vs. laflar kullandılar. Zaten böyle bir olay olsa yargı mekanizması harekete geçerdi ve gereğini yapardı.

"GÖREV BİZDE İSTENMEZ, VERİLİR"

Görev bizde istenmez, verilir. Edip Uğur'un açıklamasını dinledim. Çok duygusal bir konuşma, çevresinde birileri ona dezenformasyonda bulunmuş olabilirler. Genelbaşkanımız istifa çağrısını kamuoyu aracılığıyla yaptı ve ardından İstanbul-Bursa-Ankara-belediyeleri bu çağrıya uydu ve görevini iade etti. Ahmet Edip Uğur ise ekstradan partiden de ayrılmak istedi kendi kararıdır.