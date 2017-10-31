Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'ya yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünü almak için çağrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel hakkında ‘istifası istendiği için Ankara’ya çağrıldı’ şeklinde dedikodu çıkaran isimin ortaya çıktığı öğrenildi. Söylentileri çıkardığı iddia edilen Büyükşehir’e bağlı EKDAĞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Tamyürek, Türel’le ilgili dedikoduları çıkartan isim olduğu gerekçesiyle belediyedeki görevinden alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, önceki gün yaptığı açıklamada istifaları istenen belediye başkanlarının Ankara'da görüşmelere çağrıldığı günlerde kendisinin de çağrıldığını ancak çağrılma sebebini yerel yönetimler yasasıyla ilgili Meclisteki çalışmayla ilgili olduğunu söylemişti. Kendisinden de bu konuyla ilgili görüş istenildiği için gittiğini aktaran Türel, "Gidiş zamanlamam bu durumun farklı yorumlanmasına sebep oldu. Hiçbir iddianın aslı astarı yok. İmasının yapılması bile yeterli olurdu istifa etmem için" demişti.