15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında darbecilerin Genelkurmay Güney Nizamiye bölgesinden Orgeneral Güler'i araba ile kaçırmaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı. Darbe karşıtı askerlerin aracın çıkışına izin vermediği görülürken, iki taraf arasında çıkan çatışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Çatışma ile Güler'i çıkarmayı başaramayacağını anlayan darbecilerin, elleri ve gözleri bağlanan Güler'i tekrar Karargah içerisine götürdüğü görüldü.
Ayrıca, Genelkurmay Karargahına giren çok sayıda Özel Kuvvetler Komutanlığı personelleri görüntülere yansıdı.
Darbecilerin Orgeneral Yaşar Güler'i kaçırma görüntüleri
31.10.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i kaçıran darbeciler ile darbe karşıtı askerler arasında yaşanan çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında darbecilerin Genelkurmay Güney Nizamiye bölgesinden Orgeneral Güler'i araba ile kaçırmaya çalıştıkları anlar görüntülere yansıdı. Darbe karşıtı askerlerin aracın çıkışına izin vermediği görülürken, iki taraf arasında çıkan çatışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler : yaşar güler,15 Temmuz,çatışma,
515852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515852.aspx
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