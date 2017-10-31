İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bitlis, Van, Denizli, Afyon ve Uşak'ta birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen üsteğmen, halen görevde olan iki astsubay, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanı, Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve Türkiye İş Kurumunda görev yapan bir şahsın olduğu öğrenildi. Yapılan araştırmada gözaltına alınanlar arasındaki 6 şüphelinin de örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenilirken, şüphelilerin sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı
31.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,fetö,gözaltı,
515862 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515862.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER