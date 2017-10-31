Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde kavşak kolları ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla Bolu Dağı Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında İstanbul-Ankara istikameti üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verilecek. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, çalışmanın 1 Kasım 2011 tarihine kadar devam edeceği, ancak söz konusu kesimlerdeki üst yapı yenileme çalışmalarının bitirilemediği, yol kapatılma işleminin 9 Kasım 2017 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
TEM otoyolu Bolu kesimi 9 gün daha kapalı
31.10.2017 - 18:21 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Bolu Dağı Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arası Ankara istikametinin, üst yapı çalışmaları nedeniyle 9 gün daha trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Etiketler : tem,tem otoyolu,bolu,haberler,
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