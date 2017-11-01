Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saat 22:30 sıralarında Bakırköy Cümbüş sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte buraya yemek yemeye gelen Avukat Kudbeddin Kaya, bir süre sonra Lavaboya gitti. Lavabo çıkışında yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına isabet olmak üzere 5 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Avukat Kudbeddin Kaya yere yığıldı. Lokanta çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. O esnada lokanta içerisinde bulunan müşteriler ise hızla dışarı çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Avukat Kudbeddin Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, açılan ateş sonucu lokanta içerisinde bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.

Yapılan incelemelerin ardından Avukat Kudbeddin Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Restoran içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Kudbeddin Kaya’nın Ergenekon davasında yargıtayı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla gözaltına alınmış, ardında da tutuklanmıştı. Avukat Kudbeddin Kaya daha sonra beraat etmişti.