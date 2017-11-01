Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

Suriye iç savaş girdabının altıncı yılında sürece dâhil olan Rusya bir yandan Suriye’deki siyasi ve askerî pozisyonunu güçlendirirken bir yandan da Suriye rejiminin garantörü konumuna geldi. İç savaşın 7’nci yılında Astana görüşmeleri ile çatışmasızlık sürecinde etkin rol oynayan Rusya, yeni yılda ülkedeki siyasi darboğazı aşmak ve ülkeyi geçiş sürecine hazırlamak üzere siyasi çalışmalarına ve görüşme trafiğine hız verdi. Moskova’nın desteklediği ve içinde terör örgütü PYD’nin de yer aldığı Suriyeli etnik grupların tamamının iştirakiyle Rusya’da bir kongre yapılabileceği ve bu kongrenin vakit geçirmeden önümüzdeki ayın başında yeni bir anayasa üzerinde çalışmaya başlayabileceği bildirildi. Geçiş süreci ve yeni anayasa çalışmaları kapsamında Rus diplomatların 21 Ekim’den bu yana görüşme trafiği başlattığı kaydedilirken, siyasi kaynaklar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ayın başlarında bahsedilen kongrenin Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi’de kasım ayı ortalarında yapılabileceğini kaydetti. Üst düzey Rus kaynakların verdiği bilgiye göre, Rusya’nın başlattığı girişimin Birleşmiş Milletler, kongre fikrini desteklediği iddia ediliyor. Kaynaklar, Anayasa için yapılması planlanan kongre için Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nün de kullanılabileceğini ifade etti.

Ancak burada en dikkat çekici hamle Rusya’nın ülkedeki etnik grupları bu kongreye davet etmesi oldu. Zira kaynaklar, bu kongrenin ve yeniden yapılması planlanan anayasanın etnik temeller üzerine kurgulanabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan Rusya’nın yeni anayasa hazırlık sürecine terör örgütü PYD’yi de dâhil etmek istediği bu sebeple PYD yetkilileri ile son 10 içinde 3 kez görüştüğü ve kongreye PYD’nin de davet edildiği öğrenildi. Yabancı ajanslara konuşan bir PYD’li yetkili “Rusya’dan davet aldık” dedi.



Bu arada Astana’daki Suriye görüşmeleri dün sona erdi. Esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Garantör ülkeler, Türkiye, Rusya ve İran, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı aldı.