Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında soruşturma açılan emekli polis Hüseyin B, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.