Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında soruşturma açılan emekli polis Hüseyin B, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Nevşehir'de FETÖ şüphelisi emekli polis tutuklandı
01.11.2017 - 09:10 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında emekli polis tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında soruşturma açılan emekli polis Hüseyin B, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler : Nevşehir,
515988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515988.aspx
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