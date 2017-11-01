Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'na askeri malzeme taşıyan 5 konteyner, 5 tank ve 2 otobüs askeri personel takviyesi yapıldı.
Hatay’da kışlaya askeri araç ve personel takviyesi
01.11.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki kışlaya askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.
Etiketler : Hatay’,
515996 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515996.aspx
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