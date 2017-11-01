Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezi ile Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla üniversite öğrencisi ve özel sektör çalışanlarından oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Tokat'taki ByLock operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı
01.11.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : tokat,bylock,fetö,operasyon,gözaltı,
516017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516017.aspx
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