Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim beklentimiz Erbil yönetiminin attığı yanlış adımdan geri dönmesidir. Tamamen iptal edilmesi yönündeki beklentiyi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Telafer'den kaçan kardeşlerimizin evlerine dönmesi bizim için önem taşıyor.

HABUR SINIR KAPISI AÇIKLAMASI

Irak Türkmenleri bağlamında, Kerkük bağlamında bizim herhangi bir etnik gruba karşı negatif tavrımız söz konusu değildir. Burada Irak Kürtlerine karşı bir cezalandırma tavrı söz konusu değil. Dün akşam itibarıyla, memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme yaşandı ve İbrahim Halil Kapısı, Erbil tarafından Irak merkezî yönetimine devredildi. Biz Habur Sınır Kapısı'nı bundan sonra da kapatmayacağız. İnsani olarak gidip gelmeler devam edecek, kapı Irak merkezî yönetimi tarafından yönetilecek.

RUSYA'NIN PYD'Yİ DAVET ETMESİ KABUL EDİLEMEZ

Kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG'li olmayan Kürtlerin davet edilmesinde sorun görmüyoruz ama PYD/YPG terör örgütüdür. Orada fiili durum oluşturarak kendine alan oluşturarak bir noktaya gelmiş terör örgütüne Astana gibi platformda yer verilmesini kabul etmeyiz. Arkadaşlarımızın da müdahalesi ile sorun büyük oranda çözüldü. Bundan sonra da bu tür girişimleri memnuniyetle karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.

Kapının devir teslim süreci devam ediyor.

BEKLENTİMİZ BU TARİHÎ FIRSATI DEĞERLENDİRMEK

Irak'ın DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi bizim için memnuniyet verici bir gelişmedir. Irak topraklarının PKK terör örgütünden tamamen temizlenmesi için de fırsat var. İbadi ile Cumhurbaşkanımız bu konuyu görüştüler. Beklentimiz, ABD'den, koalisyondan bu tarihî fırsatı değerlendirmek.

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi uygulaması devam ediyor. Astana toplantılarının 7'ncisinde de bunun altı çizildi. Bizim öncelikli amaçlarımızdan birisi orada ilan edilen ateşkesin kapsamlı şekilde uygulanması. İdlib şu anda 2 milyondan fazla insanın yaşadığı vilayet haline gelmiş durumda. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Bizim beklentimiz kısa sürede oradaki terör yapılarının tamamen temizlenmesi.

SOMALİ'YE YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Somali Başbakanını sayın Cumhurbaşkanımız burada kabul ettiler. Ülkemize yaptığı ziyarette de bundan sonra Türkiye'nin Somali'ye yapacağı yardımlar ele alındı. Oradaki insani, askeri, siyasi yardımlarımız da devam edecek.

Myanmar'da devam eden Arakan krizi, bizim bütün gayretlerimize rağmen hala devam ediyor. Tamamen ortadan kalkmış değil. 600 binden fazla Arakanlı Müslüman 2 hafta içinde evlerini terk ettiler. Bizim uluslararası topluma tekrar çağrımız bu krize bir an önce çözüm bulunmasıdır.

JAPONYA BAŞBAKANI'NI TEBRİK EDİYORUZ

Japonya Başbakanı Abe tekrar Başbakan oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Abe döneminde iyi ilişkilerin daha da güçlenerek devam etmesi en temel arzumuzdur.

NEW YORK'TAKİ SALDIRIYI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ

New York'taki terör saldırısını biz de en şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör saldırılarının insanlık adına hiçbir yerinin olmadığını ve kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Failin ismi ya da aidiyeti üzerinden yapılması muhtemel tartışmalar konusunda uyarımızı yapmak istiyorum. Yalnız kurt, psikolojik sorunları olan kişi gibi değerlendirmeler yapılırken, adı Müslüman ise, radikal İslam terörizmi gibi isimlerin kullanılmasının yanlış olduğunun altını çiziyoruz. Terörün dini, dili, ırkı olmaz.

TİCARETTE İYİ BİR İVME YAKALADIK

Bu yılın ilk yarısında 5.1 büyüme oranını yakaladık. 2017'nin 3 ve 4. çeyreğinde de benzer bir tablonun hatta daha yüksek tablonun çıkması bekleniyor. Ticarette de iyi bir ivme yakalamış durumdayız. Turizm gelirlerinde de iyi bir artışın olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 30 artış gerçekleşmiş durumda.

Enflasyon konusunda da rakamların daha düşürülmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor.

CHP'Lİ TEZCAN'IN İFADELERİ! BU MİLLETİN İRADESİNE BİR SAYGISIZLIKTIR

CHP'li milletvekili Tezcan'ın açıklama ile ilgili Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri ile ilgili biz suç duyurusunda bulunduk. Bu tür ifadeler, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu milletin iradesine de bir saygısızlıktır. Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyemezsiniz.

'Diktatör' söyleminin kimler tarafından kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. Buradan çağrımız bu tür seviyesiz ifadelerden muhalefetin de kaçınmasıdır.

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM ŞU AN FİİLEN YOK HÜKMÜNDE

Erbil yönetiminden herkesin beklentisi referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtmaları. Siyasi olarak bunu nasıl formüle ederler bu onların meselesi. Şu an fiilen referandum zaten yok hükmünde. Kerkük'ten çekildiler, tartışmaları yerlerden çekildiler. Bizim beklentimiz bu yolda Irak merkezî yönetimi ile diyalog içinde adımlar atmaları.

BÜYÜKADA DAVASI KARARI

Schröder sayın Cumhurbaşkanınızın eski bir dostudur. Zaman zaman da görüşürler. Fakat o görüşmeyi bu tahliyelerin bir ön görüşmesi ya da bir hazırlığı olarak değerlendirmek büyük hata olur. Bu son tahlilde bir yargı sürecidir. Bunu ona bağlamak doğru olmaz. Basında çıkanlar bizim teyit ettiğimiz haberler değildir.