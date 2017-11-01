Televizyon programında Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan Süleyman Yeşilyurt, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile aynı zamanda kızı olan avukatı Berrin Yeşilyurt katıldı.
Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt, "Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Süleyman Yeşilyurt’un bu suçtan beraatine karar verdi.
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçunun işlendiğine hükmeden mahkeme, Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.