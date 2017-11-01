Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 09 Ocak'ta tutuklanan iş adamı Münir M. (52), 07 Mart'ta cezaevinden tahliye oldu. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Münir M.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Münir M., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Münir M., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suçlu bulunarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da iş adamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
01.11.2017 - 12:31 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan bir iş adamı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Samsun,fetö,
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