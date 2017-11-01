Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 09 Ocak'ta tutuklanan iş adamı Münir M. (52), 07 Mart'ta cezaevinden tahliye oldu. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Münir M.'nin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Münir M., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Münir M., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suçlu bulunarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.