Ayrıntılar geliyor...
Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları ile sıcak bölgede
01.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor. Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar,Hataydaki birlikler,
516061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER