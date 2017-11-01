Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içindeki askerlerin mahrem abisi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM ekiplerince sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.