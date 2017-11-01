Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içindeki askerlerin mahrem abisi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM ekiplerince sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kocaeli'de FETÖ operasyonu, 7 gözaltı var
01.11.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve TSK askerî personelden sorumlu mahrem abi oldukları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.
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