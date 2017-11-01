Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5'i tutuklu 8 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve katılan Mustafa Ertaş'ın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen AKOM Müdür Yardımcısı Ahmet Köse, darbe girişimi esnasında AKOM binasına büyük zararlar verildiğini belirterek, "Binadaki kapıların hemen hemen hepsi kırılmıştı. Bizim kapılarımız manyetik, güvenlikten kart alınsa kapıları rahatça açabilirlerdi. Zararları nasıl verdikleri kamera görüntülerinde görünüyor, rapor olarak da sunabilirim." ifadelerini kullandı.

AKOM'un çok kritik bir yer olduğunu aktaran tanık Köse, "12 bin 500 kamera var, İstanbul izlenebiliyor. Server'a zarar verilmemiş, anlamadıkları için sadece elektriği kapattıklarını düşünüyorum. Köprüler kapandıktan sonra ilk bizim binaya gelmeleri nedeniyle, burayı karargah olarak kullanabilecekleri kanaatindeyim." dedi.

Tanıkların beyanlarının ardından, tutuklu sanıklar savunma yaptı.

Sanık avukatları da tanık beyanlarına ve müvekillerinin tahliyelerine ilişkin talepte bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

AKOM binasındaki görüntülerin sanıklara ve bilirkişiye tebliğine karar veren mahkeme heyeti, görüntü dökümünün bilirkişi tarafından yapılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların OYAK hesapları ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini de reddederek, duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal ettikleri iddiasıyla 9'u rütbeli, 6'sı tutuklu 17 asker "sanık", olayda yaralanan 7 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, ayrıca 4 tutuklu askerin, işgal sırasında 7 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 63 yıldan yüz beşer yıla kadar hapis, 11 sanık askerin ise işgal sırasında "kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla birer yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

Sanık askerlerin bir kamyon, yeterince mühimmat ve etkili silahlar bulundurmak suretiyle AKOM'u ele geçirmek ve buradaki darbe kapsamındaki faaliyetlere yön vermek için 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'ndan hareket ederek AKOM'a intikal eden askeri birlik içerisinde yer aldıkları anlatılan iddianamede, açılan ateş sonucu müştekiler Mustafa Ertaş, Bilal Uzcan, Hacı Demirci, Ramazan Çakır, Eyüp Kalan ve Musa İlhan'ın yaralandığı, atış sıklığı, hedef gözetilmesi gibi hususlar da dikkate alındığında sanıkların öldürmeye teşebbüs ettikleri kanaatine varıldığı aktarılıyor.