Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki hayvan pazarında 24 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Aykut A., telefonla kendisini soran eşine küfür ettiği iddiasıyla aralarında kırgınlık bulunan 48 yaşındaki Serhat Ç.'yi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Serhat Ç., hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Aykut A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı.



Bugün görülen davanın son duruşmasında Aykut A.'nın avukatı Ata Giritli yaptığı savunmada, "Sanık ile maktul arkadaşlar. Maktulün alkollü olması sebebiyle müvekkilin eşine telefonda küfür etmesi üzerine olaydan sonra da maktulün özür dilemesi üzerine barıştıkları olay doğrudur. Maktul ile sanık arasında husumet bulunmamaktadır. Olay günü arkadaşları ile bir araya gelmişlerdir. Serhat burada maktule soğuk davranması üzerine maktul yumruk vurarak sanığı yere düşürmüştür. Burada sanık kendini korumak için bıçak kullanmış ve maktulü sol bacağının uyruk kısmından yaralamıştır. Bıçak atar damara gelerek ölüme sebep olmuştur. Maktulün tavırlarına karşı kendini korumak için bıçak kullanmıştır. Öldürme kastı ile nitelendirilmesi hatadır. Haksız tahrik altında kasten yaralama sonucu ile adam öldürmeye neden olma suçunun unsurları mevcuttur" dedi.



Aykut A. ise "Ölen yapısı gereği çok saldırgandır. Sağlıklı bir insan değildir. Kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyeli istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti Aykut A.'yı "kastı aşan yaralama sonucu adam öldürmek" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün ve bıçaktan 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 25 gün olmak üzere toplam 7 yıl 10 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.