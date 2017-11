Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay raporları görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını anlatarak, "Her ay 15 kalemden oluşan kuru gıda paketleri 81 il merkezinde 20 bin 315 ihtiyaç sahibi ailenin adresine teslim edilmektedir. Eyüp İmaretinden 2 bin kişiye her gün bir öğün sıcak yemek hizmeti verilmesine devam edilmektedir. Diyarbakır ili Sur ilçesinde yaşayan terör mağdurlarına 14 bin adet, Mardin ili Nusaybin ilçesinde yaşayan terör mağdurlarına ise 15 bin adet B grubu kuru gıda paketi gönderilmiştir. Bununla beraber gönül coğrafyamızda faaliyetler sürdürülerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 23 bin 500; Bosna Hersek Cumhuriyetine 19 bin 880 Kosova Cumhuriyetine 19 bin, Makedonya Cumhuriyetine 16 bin, Filistin Devletine (Gazze) 50 bin koli olmak üzere toplam 128 bin 380 koli kuru gıda paketi gönderilmiştir.



Ankara’da Tacettin Sultan Camii’nde bin kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihanesi’nde 500 kişi ve Bursa ilinde iki ayrı noktada toplam 2 bin kişi olmak üzere toplam 3 bin 500 kişiye her sabah sıcak çorba ve yanında ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kapsamında olmayıp, geçimini temin edecek menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünün yüzde 40’ın üzerinde kaybeden muhtaç engelliler ile yetim çocuklara Vakıflar Yönetmeliği usul ve esasları ile Vakfiyeler gereği aylık bağlanmaktadır. 2017 yılı için muhtaç aylığı verilen kişi sayısı 20 Ekim 2017 itibariyle 4 bin 170’tir. Muhtaç kişilerin her birine aylık olarak 643,05 TL ödenmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. 2017-2018 öğretim yılı burs kontenjanı 15 bin öğrencidir. Öğrencilerin her birine aylık 60 TL burs verilecektir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLI, İLTİSAKLI OLDUĞU DAHA SONRA BELİRLENEN 57 VAKIF DA KAPATILMIŞTIR"

"Kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğümüz FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflara dair işlemlere, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığının rehberliğinde 15 Temmuz darbe kalkışmasından önce başlanmış, bu kapsamda ilk önce üniversite kurucusu 25 vakfın kapsamlı denetimi yapılarak ilgili mevzuata göre vakıf yönetiminden uzaklaştırılması gereken yöneticiler hakkında hukuki yola başvurulmuştur" diyen Çavuşoğlu, "15 Temmuz sonrasında da söz konusu terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı vakıflarla ilgili mücadeleye devam edilmiş, ilk olarak 23.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı KHK ile 104 adet vakıf kapatılmış, bu vakıflar ile iktisadi işletmelerinin her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce devralınmıştır. FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olduğu daha sonra belirlenen 57 vakıf da kapatılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde FETÖ ile irtibatlı 31 personelin KHK ile kamu görevleri sona erdirilmiştir. 15 Temmuz’dan sonra da bu vakıflarla ilgili denetim çalışmalarına devam edilmiştir. 25 Ekim itibariyle, 50 adedinin denetimi tamamlanmış olup, 93’ünün denetim çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

TİKA’nın uluslararası bir marka haline geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin sağladıkları destek ve himaye ile 2003 yılından itibaren TİKA’nın kapasite ve faaliyetlerinde önemli artışlar olmuştur. 2002 yılında, TİKA’nın yurt dışındaki ofis sayısı 12 iken, bugün ofis sayısı 60’a yaklaşmıştır. 1992-2002 yılları arasında faaliyetler 28 ülkede yayılmış iken bugün faaliyet kapsama alanına girmiş ülke sayısı 170 civarındadır. 1992-2002 arası dönemde yılda 200 civarında proje ve faaliyet uygulayan TİKA bugün yılda 2 bin civarında proje ve faaliyet uygulamaktadır. 1992 yılında 319 bin TL civarındaki bir bütçe ile kurulan TİKA bugün bütçesini 317 milyon TL’ye çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

TİKA’nın projelerinden örnek veren Çavuşoğlu, "Filistin’de Gazze’de ülkenin en modern ve en büyük kapasiteli Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, evlerini kaybetmiş ailelere yönelik 320 konutun inşası, Zeytinyağı Üretim Tesisi, Somali’de Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri tesisinin inşası, ülkenin en modern ve büyük kapasiteli eğitim ve araştırma hastanesi, sivil havacılık uygulamalı eğitim merkezi, Ziraat Fakültesi Kurulması, Ürdün’de Hicaz Demiryolu Amman İstasyonunun Restorasyonu ile ortak tarihin canlandırılması, Etiyopya’da İslam tarihinde büyük öneme sahip Habeş Kralı Necaşi ve 15 Sahabinin Türbesi, Harar Son Osmanlı Konsolosluk Binasının Restorasyonu" diye konuştu.

"40 ÜLKEDE MEZUN BULUŞMALARI YAPILMASI PLANLANMAKTADIR"

Mezunlarla ilişkileri güçlendirilmek maksadıyla yıl sonuna kadar 40 ülkede mezun buluşmaları yapılmasının planlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetleri içerisinde en önemli araçlardan biri olan uluslararası öğrenci hareketliliği programlarının etkinliğinin arttırılması noktasında, mezuniyetleri sonrasında öğrencilerle irtibatın korunması ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye mezunları olarak dayanışma içinde olmaları, ayrıca kendi ülkeleri ile ülkemiz ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağlamaları amacıyla Türkiye Mezunları Programı başlatılmıştır. Mezunlarla ilişkileri güçlendirilmek maksadıyla yıl sonuna kadar 40 ülkede mezun buluşmaları yapılması planlanmaktadır. Dünyanın 160 ülkesinde yaklaşık 150 bin Türkiye mezunu bulunmaktadır. Bu mezunlarımızla ilişkilerin güçlendirilmesi, temasın yeniden sağlanması ve bir iletişim ağı oluşturulması önemlidir."

"2018 YILINDA 273 BURSLUYA DAHA DESTEK VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise 2017’nin Türk Dili Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "İlk olarak Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ile Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla ’Türkçenin Kan Kaybına Dur Diyelim’ temalı bir kampanya başlattık. Mayıs ayında düzenlediğimiz ’8.Uluslararası Türk Dili Kurultayı’ ve ’Türk Diline Hizmet Ödülü Töreni’nde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türk diline hizmet veren yurt içinden ve yurt dışından 12 bilim insanına ’Türk Diline Üstün Hizmet Ödülü’ verildi. 2017 Türk Dili Yılı kapsamında, Gazi Üniversitesi ve Yüksek Kurumumuzun iş birliğiyle ’Kimliğimiz Türkçemiz’ temalı ’Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması’ düzenledik; süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Burs sisteminin e-devlet hizmetlerine eklendiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuz, 2011 yılından itibaren bünyesinde yer alan Kurumların kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda bilgi üretilmesini teşvik etmek amacıyla burs vermektedir. Bu kapsamda, 2017 yılında 130 lisans, 113 yüksek lisans, 106 doktora ve 1 doktora sonrası olmak üzere toplam 350 kişiye burs verilmiştir. 2018 yılında 125 lisans, 73 yüksek lisans, 63 doktora ve 12 doktora sonrası araştırma bursu olmak üzere toplam 273 bursluya daha destek vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık "Türk Dil Kurumu, 2017 yılında tek başına ve ortaklaşa düzenlediği veya desteklediği 4 uluslararası ve 13 ulusal olmak üzere toplam 17 bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir. Kurumumuzca 2017 yılı sonuna kadar ’Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı’ gibi 5 bilimsel etkinliğin daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. 2017 yılında Kurumumuz, kuruluş amacına uygun olarak 42 yeni yayın, 18 tıpkıbasım ve 13 süreli yayın yayımlamıştır" dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, yaklaşık 24 milyon TL Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığını belirterek 2016-2017 yıllarında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 54 medya sağlayıcı kuruluşa ait 37 radyo ve 33 televizyon olmak üzere 70 radyo televizyon kuruluşunun kapatıldığını kaydetti.

Kişisel verilerin Korunması Kurulu Başkanı Faruk Bilir, bireyin hak ve özgürlüklerini veri girişi sırasında korumayı amaçladığını belirterek, kişiliğin korunmasının, kişiye özel bir alan sağlanmasının kişisel verilerin korunması ile sağlandığını söyledi.