Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları neticesinde aralarında kamudan ihraç edilmiş şahıslarında bulunduğu ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
Giresun merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
01.11.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : giresun,fetö,haberler,gözaltı,
516098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516098.aspx
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