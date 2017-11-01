Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonları neticesinde aralarında kamudan ihraç edilmiş şahıslarında bulunduğu ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.