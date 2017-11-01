Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bir çok eve operasyon düzenledi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.