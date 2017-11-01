Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "El Nusra silahlı terör içerisinde faaliyet yürüten, örgütsel içerikli toplantı ve sohbetlere katılan, örgüte eleman temini faaliyetlerinde bulunan ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 Ekim 2017 günü Doğubayazıt ilçe merkezli olmak üzere, İstanbul, Van ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler 31 Ekim 2017 günü adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, S.K., A.C., M.C.H. ve H.İ. isimli 4 şüpheli mahkemece tutuklanmıştır. 11 şüpheli hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.