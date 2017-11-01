Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başbakan'ın konuşmasının satır başları:

- 15 Temmuz'dan sonra aldığımız tedbirlerden bir tanesi de silahlı kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıydı. Gereken adımları titizlikle attık ve bugün akademik yıl açılışını yaptığımız Milli Savunma Üniversitesi de bu alınan kararlardan bir tanesidir.

- 15 Temmuz'da bu kurumlarımıza verilen tahribat ve öğrenci kaybımız süratle telafi edilmiştir.

- Harp okulunun hocalarının görevi darbe yapıp devlet kurumlarının başına geçmek mi?