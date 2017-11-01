Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezinde "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

%7'YE YAKIN BÜYÜME

Başbakan Yıldırım, "6'nın üzeride 7'ye yakın bir büyümeyle seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın" dedi.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN EKONOMİYE YANSIMASI

Başbakan Yıldırım, özellikle bugünlerde Kuzey Kore ve Ortadoğu kaynaklı bazı jeopolitik risklerin dünyanın geleceğine yönelik belirsizliği artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde dış ticarette artan korumacılık eğilimleri, İngiltere'nin Brexit müzakereleri de küresel büyümenin önünde bir engel gibi gözüküyor. Nitekim IMF ekim ayı içinde yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yaşanan olumlu gelişmeleri ve bunun yanı sıra riskleri de bir bir saymış, tarif etmiş ve sonunda dünyanın büyümesiyle ilgili olumlu iyimser tahminini ortaya koymuş. Küresel büyümede yaşanan bu artış eğilimi özellikle Çin ve ABD'deki talep canlanmasına bağlı olduğunu anlaşılıyor.

TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİ DÜNYA HIZININ ÜZERİNDE

Dünya Ticaret Örgütü eylül ayı açıklamalarında mal ticaret hacmindeki büyüme beklentisini yükseltmiş gözüküyor. Özetle, dünya ekonomisinde olumlu gelişme belirtileri var ama Allah'a şükür Türkiye'nin gelişmesi dünya hızının üzerinde. Bu önemli bir nokta. Diyelim ki 3,6 ise dünya büyümesi, bizimki en az onun 2 katı kadar olmasını tahmin ediyoruz. 6'nın üzeride 7'ye yakın bir büyümeyle seneyi kapatırsak buna hiç şaşmayın."

SORUNLARIN ÜZERİNE GİTTİK

"Sorunları torunlara havale etmedik. Sorunların üzerine gittik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek, bugünlere geldik." diyen Yıldırım, "Hızımızı bugünlerde daha da artıyoruz. Bugün Türkiye 863 milyar dolara ulaşan milli geliriyle dünyanın 17. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumunda. Satın alma gücüne göre baktığımızda durum daha da iyi. Dünyanın 13. ülkesi durumundayız." değerlendirmesini yaptı.