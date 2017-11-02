Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Budist Myanmar hükûmetinin Rohingya’lı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Arakanlılar Budist ordu güçleri ve çetelerin elinde ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Deniz Feneri Derneği katliamların başladığı 25 Ağustos’tan bugüne kadar Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 600 bini aşkın mülteciye de bağışçılarının desteğini ulaştırmaya devam ediyor. Bu insanlık dramı bitene kadar mazlumların yanında olacaklarına belirten Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz “Arakanlı kardeşlerimiz için bağışçılarımız ve MÜSİAD’ın katkılarıyla 1000 konutluk merkez inşa etme çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Hedefimiz ise 10 bin konutu en kısa zamanda tamamlamak” dedi.