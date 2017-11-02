Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün Yargıtay imamı olduğu değerlendirilen eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol hakkında fezleke hazırlandı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan ve Yargıtay’a gönderilen fezlekede, şüpheli Karayol’un kurumdaki FETÖ’nün yargı yapılanmasında üst düzey yönetici olduğuna dikkat çekildi. Örgütün kripto haberleşmesi ByLock’u kullandığı belirlenen Karayol’un programdan Bank Asya’ya para yatırılması için sorumlu olduğu kişilere talimatlar ilettiği belirtildi. Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi tutuklu Kerim Tosun’un ifadesinde Yargıtay imamı olarak geçen Muharrem Karayol’un, kaynağını gizlemek amacıyla toplanan paraların yargı mensuplarının akrabaları üzerine yatırılmasını sağladığı öne sürüldü. Ayrıca toplanan bu paraları da kendisinden sorumlu yargının sivil imamına teslim ettiği aktarıldı.

ÇOCUKLARI ÖRGÜTE “ISINDIRMIŞ”

Muharrem Karayol’un öğrencilik yıllarında “belletmenlik” yaptığı anlatılan fezlekede, FETÖ içerisinde yer alan yargı mensuplarının çocuklarını örgüte ısındırmak için oluşturulan “eğitim biriminin” de bir dönem sorumlusu olduğu bildirildi. Kerim Tosun’un ifadesinde şüpheli Karayol’la ilgili kısmı şöyle: “Yargıtay üyesi seçildikten sonra Karayol bana ‘Fetullah Gülen sohbetlerinden kaçma, seni biz seçtirdik’ dedi. Yargıtay’da ceza daireleri içerisinde oluşan grup sorumlularının en üstünde Muharrem Karayol var. Karayol, 2014 yılı başında ‘Yargıtay İmamı’ olduğu şeklinde basında haberler çıkınca Ceza Daireleri sorumluluğundan alındı.”

“DARBE YAPACAĞIZ” MESAJI

Fezlekede, örgütün sivil yargı imamlarının birbirlerine ByLock’tan 15 Temmuz darbe girişimini ilettikleri belirtildi. Sivil imam Levent Özgüzel’in başka bir sivil imama 1 Ocak 2016’da ByLock’tan “Abi ‘Ben askerlerle konuştum biz darbe yapacağız, ortamın biraz daha hazır olması gerek. Bana söz verdiler’ demiş” şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.