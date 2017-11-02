Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Savuma Sanayii İcra Kurulu (SSİK) bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda (SSM) toplanacak. Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin (TUSAŞ/TAİ) yakın zamanda duyurduğu jet eğitim uçağı Hürjet, Atak Taarruz Helikopterinin yeni ve ağır versiyonu ile 10 tonluk genel maksat helikopteri ve yerli tank Altay’a ilişkin yapılan çalışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilk kez katılacağı toplantıda S-400’ler de masada olacak.

Türkiye’nin hava savunma sisteminin desteklenmesi için Rusya’dan alınması planlanan S-400’lere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle anlaşma sağlanmıştı. Kaporası da verilen füze sistemlerinin alımı için Kurul’un kararı gerekiyor. Ancak ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik bir dizi yeni yaptırım öngören tasarıyı bu doğrultuda Amerikan Senatosu’na yollaması ve kara liste oluşturması S-400 alımına ilişkin kararı daha önemli hale getirdi.