Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meral Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun ilk haftasında kendine çarpıcı bir danışman buldu. Turuncu devrimlerin mimarı National Endowment for Democracy (NED) adlı kuruluşun desteklediği Denge ve Denetleme Ağı’nın temsilcisi Selda Tandoğan, Akşener’e başdanışman oldu. NED, George Soros gibi gelişmekte olan ülkelerin sivil toplum kuruluşlarına finans desteği verip, toplumu dizayn ediyor. NED’in geçtiğimiz yıllarda Denge ve Denetleme Ağı’na da 700 bin dolar civarında yardımda bulunduğu söylenmişti. Kurumun destekleği yayınlar arasında Taraf gazetesi de yer almıştı. Akşener’in Selda Tandoğan tercihi akıllarda soru işareti bıraktı. Kuzey Irak’ta restorant açan, Adıyaman’da eczanesi bulunan Selda Akdoğan, 2014 yılında Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmüştü. Akşener’in partisinin kuruluş ilkelerinin arasında “Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak” da yer almıştı.