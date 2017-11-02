Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Hakkari Şemdinli'de 4 şehit! Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

4 ŞEHİT

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik Beldesi kırsalında sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.