Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 283 şahsın gözaltına alındığı açıklandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde,eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.



25 ilde yapılan 96’sı Türk, 187’si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 283 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda; 66 adet El Yapımı Patlayıcı, 2 kilogram nevi belli olmayan toz madde, 8 adet tabanca ( tabancalardan 3’ü kurusıkı), 405 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildiği bildirildi