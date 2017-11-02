Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da Dr. Ece Ceyda Güdemek, Batman’da Cerrah Dr. Engin Karakuş, İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu, aynı gün yaşamına son verdi. 2 hekim de intihar notlarında ağır çalışma koşullarını dile getirmişti. Ardı ardına yaşanan intiharlarla birlikte, sağlık çalışanlarının 36 saati bulan nöbetlerini ve ağır çalışma koşullarını gündeme gelmesi yankı uyandırdı. Sağlık- Sen, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, dün yaptıkları ortak toplantıda sağlık çalışanlarının şikâyet ve taleplerini değerlendirdi.

Öğrenimine devam eden sağlık çalışanlarına kolaylık sağlanması kararı alınan toplantıdan çıkan, ağır çalışma koşullarını düzenleyecek kararlardan bazıları şöyle:

- Mazeret izinlerini senelik izinlerinden bağımsız kullanabilecekler.

- Sağlık Bakanlığı’nda çalışan eşlerin nöbet düzenlemesinde kolaylık sağlanacak.

- Muayene önceliği verilecek.

- eğitim mazeretine bağlı tayin olanların derslerine devam edebilmeleri için kolaylık sağlanacak.

- 2018’in ilk yarısında. görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak.

- Türk sSilahlı Kuvvetleri’nden devrolan hastanelerde çalışan personelin yıllık izinlerindeki hak kayıpları giderilecek.

- Hac organizasyonunda tüm sağlık çalışanlarının görevlendirilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’yla görüşme gerçekleştirilecek

‘TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYORLAR’

Özel olarak doktorların, genel olarak tüm sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşadığı, bunun temel sorumlusunun da iktidarın sağlık politikaları olduğunu ifade eden Emir, şunları dedi:

“Ülkenin geleceği olan hekimlerimizin, tükenmişlik içinde hayattan kolayca vazgeçebilmelerine yol açan ortamın sorumlusu, 15 yıldır iktidardaki AKP’nin yanlış sağlık politikalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı, hekimler ve sağlık emekçileri için yaşamı her gün daha da çekilmez hale getirmektedir. Sağlıkta gün geçtikte yeni ve ciddi sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ne hastalar memnun ne sağlık çalışanları. Bu program nedeniyle hekimlerimiz, performansa dayalı sistem nedeniyle 3 dakikada 1 hasta muayene etmek zorunda bırakılmalarının bedelini canlarıyla ödüyor.”

Habertürk