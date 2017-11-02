Aralarında Bursa ve İstanbul'un da bulunduğu 5 ilde  iş adamlarına FETÖ'ye ait vakfa bağış yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı,  kapatılan Uludağ Kültür ve eğitim Vakfına belirli dönemlerde yapılan  operasyonlarda ele geçirilen belgelerle ilgili incelemesini tamamladı. 

25 BİN İLE 500 BİN LİRA ARASINDA  DEĞİŞİYOR...

Yapılan araştırmaların sonucunda 17-25 Aralık süreci sonrası vakfa  yüklü miktarlarda bağış yapan iş adamlarının tespit edilmesinin ardından  soruşturma daha da derinleştirildi. FETÖ'nün vakfına 25 bin ile 500 bin lira arasında değişen miktarlarda  bağışlar yaptıkları belirlenen iş adamlarının, örgüt üyeleriyle görüşmeleri,  örgütün haberleşme programını kullanıp kullanmadıkları, finansal destek sağlayıp  sağlamadıkları, örgütün okul, dernek ve iş yerleriyle irtibatlarının olup  olmadığı da incelendi.

 Soruşturmanın tamamlanmasının ardından vakfa bağış yaptıkları ve  örgütle bağlantıları oldukları ileri sürülen 49 iş adamı hakkında gözaltı kararı  verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekipleri, şüphelilere ait Bursa, adıyaman, Bodrum, Şanlıurfa ve  İstanbul'daki adreslere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 İŞ ADAMI DA ARANIYOR 

 Şüphelilerden 41'i gözaltına alınırken, firari 8 kişiyi yakalamak için  çalışmalar sürüyor. "FETÖ'ye bağış" soruşturmasında gözaltına alınan iş adamlarının  bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da  belirlendi.