Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki Charikar kasabasında dün gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bomba yüklü tankerin patlaması sonucunda çevredeki araçların da yandığını ve patlamanın etkisinin arttığını belirtti. Yerel Vali Sözcüsü Waheeda Shahkar, 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da bomba yüklü tanker patladı: 15 ölü
02.11.2017 - 12:18 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da bomba yüklü bir tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : afganistan,patlama,haberler,
516347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516347.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER