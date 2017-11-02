Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısındaki Charikar kasabasında dün gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü tankerin patlatılması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bomba yüklü tankerin patlaması sonucunda çevredeki araçların da yandığını ve patlamanın etkisinin arttığını belirtti. Yerel Vali Sözcüsü Waheeda Shahkar, 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.