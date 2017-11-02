Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan işadamı M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yerinde yapılan aramanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.Y.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.