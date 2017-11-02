Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan işadamı M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Ev ve iş yerinde yapılan aramanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.Y.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Bozyazı'da bir işadamı FETÖ'den gözaltına alındı
02.11.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, bir işadamı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan işadamı M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Bozyazı,fetö,
516357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516357.aspx
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