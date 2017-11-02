Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede, 2-16 Kasım tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler, şöyle: "İl merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi vadisi bölgesi, Tabantepe bölgesi, Karameşetepe bölgesi, Vazgürtepe bölgesi, Ovacık İlçesi'ne bağlı Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran deresi, Kınıkan Tepe , Golan yaylası, Eğreci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Kurt Yaylası, Bastır Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganekastik Bölgesi, Çığırlı Yaylası, Karadere bölgesi, Nazimiye İlçesi'ndeki Tavuklu-Doğantaş köyleri, Dokuzkaya bölgesi, Pülümür; Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası ve Hozat İlçesi'ndeki Kinzir ormanları"