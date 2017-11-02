Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Sybıka, Karabük’e ilk defa geldiğini ifade ederek, “Karabük’e sadece tek mesajla geldik, bu da Ukrayna ve Türkiye arasında var olan stratejik ortaklık boyutunun yanında bir de bölgesel işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Buraya gelirken manzaralara baktım, aslında Ukrayna’ya benzettim, çok benzer manzaralar var. Komşu olmaktan ziyade ortak tarihimiz ve ortak kültürümüz var. Dolayısıyla komşu olarak bundan sonra ortak ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir alanımız var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev ziyareti de çok önemliydi. Bu ziyaret çerçevesinde dokuz farklı belge imzalandı. Bu da işbirliğimize yeni ivme kazandıracak. Bildiğiniz üzere son olarak özel anlaşma imzalandı ve karşılıklı olarak seyahatleri bundan sonra sade ID kartlarla yani kimlik kartlarıyla pasaportlara gerek kalmadan yapabileceğiz. Aynı zamanda turistik açıdan Türkiye, Ukrayna için 1 numara destinasyon olarak kalıyor. Geçen yıl Ukrayna’dan, Türkiye’ye 1 milyondan fazla turist geldi rekor kırdık. Bu yıl yeni rekorları bekliyorum, %20-%30 daha fazla turist gelmesini bekliyorum. Aynı zamanda Türkler de Ukrayna’yı çok severler, bizler de Türkleri çok severiz. İki ülke arasında hem havayolları, hem de deniz yolları gelişmiş, her iki taraftan da ulaşım mümkün. Türkiye’den Ukrayna’ya da turist sayısı % 25 oranın da artış gösterdi, mesafe olarak da aslında çok yakınız. Ankara ile Kiev arasındaki mesafeye bakacak olursak uçakla sadece 1,5 saat gibi bir zaman alıyor. Ankara’dan, Karabük’e gelmek kadar bir zaman alıyor. Devamlı Türkiye ile dayanışma içersindeyiz, bu sadece ikili ilişkilerde değil uluslararası platformlarda da her zaman yanındayız.”dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Yenidoğan ise, “Ülkemizin son 15 yıldır özellikle üzerinde durduğu konu istikrar. Daha sonra yenidünya düzeni içersinde dışarıya açılmak, dış dünyaya açılmak yeni ilişkiler geliştirmek. Bu yapının temel etkenlerinden bir tanesi dinamik bir sanayi toplumu, ülkemiz ticari anlamda Türk özel sektörünün dinamik yapısını kullanmaya çalıştık. Dış ilişkiler anlamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Sayın Binali Yıldırım ve bakanlar düzeyinde dış ilişkileri geliştirmek adına ciddi girişimler gerçekleştirildi. Ukrayna’daki dostlarımızın ülkemizi turizmde önceki yıllara oranla %40 gibi bir artışla cevap vermesi, ülkemizdeki istikrarı onların gördüğünü gösteriyor. Bizim temel amacımız, temel hedefimizi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”.Sadece kendi ülkenizde barış sağlamakla değil dış dünya ile barış içersinde yaşamak. Ziyaretiniz için teşekkür ederim, ilimize hoş geldiniz.” dedi.