Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar eski rektör Mahmut D. M., E.E., V.D. ile tutuksuz sanıklar A.U., B.V., D.B., H.G., A.H., H.E., M.Y., M.M.Ö., H.K., M.Y., N.V., S.B.,

U.H. duruşma salonunda, Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu O.G. ile tutuksuz sanık M.E.S. Bandırma Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildi. Tutuksuz sanıklar N.K., Y.C. ve N.U. ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Başka suçtan tutuklu Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan O.G.’nin dosyasının bu dava dosyası ile birleştirildiği, bu davada tutuklu sanık sayısının 4’e çıktığı öğrenildi.

7 Ağustos 2016'da gözaltına alınan ve 15 Ağustos 2016'da tutuklanan Melikşah Üniversitesi rektörü Mahmut D.M., örgütün gizli iletişim ağı by lock programında 57 kez mesaj geldiği, 58 kez ise mesaj gönderildiği ile ilgili rapora ilişkin, "Hakkımda atılan iddialar, asılsız ve iftiradır. Ben örgütün kriptolu programı ByLock´u kesinlikle kullanmadım. Raporlar yeni geldiği için inceleyip, detaylı savunma yapmak istiyorum. 15 aydır tutukluyum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

7 Mart 2017'de ilk celsesi görülen dava duruşması, dördüncü celsede de eksikliklerin giderilmesi için 11 Ocak 2018 tarihine ertelenirken, diğer celse Savcılık mütalaasının alınacağı ve dosyanın karar aşamasına geleceği öğrenildi.