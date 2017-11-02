DP'de seçilmiş milletvekili olarak görev süresinin sonuna geldiğini ve  görevini eksiksiz şekilde tamamlamış olduğuna inandığını kaydeden Özdemir Berova  açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
 
"Seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde Demokrat Partiye seçim  çalışmalarında başarılar dilerim. 4,5 yıldır yaptığım milletvekilliği süresince  yürütme ve yasamada ülkemizin geleceği adına katkı koyduğuma inanıyorum. Bu  süreçte Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı görevinde çocuklarımızın geleceği ve  devletimizin varlığı adına ekibimle birlikte gerçekleştirdiğim tüm çalışmalar  toplumun menfaati için olmuştur. Devletimizin varlığının devamının teminatı olan  öğrencilerimizin, yani geleceğimizin teminatlarının daha güzel günlere taşınması  adına bakanlık olarak ortak bir amaç için çalıştık. Bundan sonraki siyasal  yaşamımı ileride de her zaman ülküsünü kurduğum sağda birleşmenin inancıyla  Ulusal Birlik Partisinde devam etme kararlılığındayım."