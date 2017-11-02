Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve Çorum’da bulundukları tespit edilen Irak uyruklu 3 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındığı açıklandı. Açıklamada, ifadeleri alınan 3 zanlının sınır dışı edilmeleri için gerekli idari işlem başlatıldığı bildirildi.