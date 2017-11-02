Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komando ve Özel Harekat Timleri, Nazımiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmada ilk önce 3'ünü etkisiz hale getiren timler, operasyonun devamında 2 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi. Bölgede operasyona devam eden timler temas sağladığı 1 teröristi daha ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerden 4 adet kaşnikof, 1 adet Bixi ile 1 adet keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



6 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlarda da 17 teröristin öldürüldüğü bildirilmişti.