Meslekten ihraç edilen Ordu'nun eski Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Akkuş Kaymakamlığını görevini yürütürken açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Atilla, Ordu'da yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Atilla, Samsun'a getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eski Kaymakam FETÖ'den gözaltına alındı!
02.11.2017 - 15:24 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun eski Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler : ordu,kaymakam,haberler,fetö,Hüseyin Atilla,
516405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516405.aspx
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