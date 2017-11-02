Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıkladı.Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi, AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen grup toplantısına katılan Kaya, yaptığı konuşmada Hakkari Şemdinli'deki şehitleri rahmetle andı.

Kaya, AK Parti'nin reformcu, ilkleri gerçekleştiren ve ezberleri bozan bir parti olduğunu, bugüne kadar yaptıkları uygulamalarla bunu tüm ülkede gösterdiklerini anlattı.AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri konusunda da bilgi veren Kaya, "AK Parti gelişimi ve değişimi önceleyen, aynı zamanda da bu ülkenin büyümesini sağlayan bir motor gücünü sağladığından dolayı 15 yıldır iktidarda. Biz halkın değişim ve reform taleplerine sürekli ses, kulak veren ve bunu dikkate alan bir partiyiz. Belediyelerimizde yaptığımız değişim tamamen buna ait. Belediye sistemini kökten değiştirecek yeni bir adımı atmanın hazırlığını yapıyoruz, çalışmalarını sürdürüyoruz. Dolayısıyla değişim ve gelişim bizim büyük motorumuz, en büyük gayretimiz ve hedefimiz." diye konuştu.

Kaya, belediye başkanlarıyla ilgili "seçimle gelen seçimle gitsin" şeklinde söylemlerin bulunduğunu anımsatarak, bu söylemlerde bulunanlara anayasayı okumalarını tavsiye etti.

"Adayımız Alinur Aktaş"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili teşkilatla bir istişare gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Partimizin ana kademesiyle ilgili ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla bir değerlendirme yapıldı. 3 arkadaşımız bu temayülde ortaya çıktı. Partimizin üst kurullarına sunduk. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza arz ettik. Bu tablodan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İnegöl Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına karar verdik. "

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş da aday gösterilmekten onur ve gurur duyduğunu belirterek, göreve seçildiği andan itibaren Bursa için yoğun bir çalışma içinde bulunacağını ifade etti.