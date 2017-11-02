Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Uğur Tepe mevkiinde, İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, saat 14.55'te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.