Valilikten yapılan açıklamada, bugün Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Uğur Tepe mevkiinde, İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, saat 14.55'te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü
02.11.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,pkk,terörist,haberler,
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