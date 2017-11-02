Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefonla gerçekleşen görüşmede, dost ve müttefik İspanya’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz ifade edilerek, Katalonya meselesinin İspanya’nın bir iç meselesi olduğu ve İspanya Anayasası çerçevesinde sorunun çözüleceğine inandığımız hususları bir kez daha vurgulanmış; İspanya ile çok iyi düzeyde seyreden ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesinde mutabık kalınmıştır.