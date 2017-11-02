Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, biri sağ toplamda 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Operasyonda ele geçirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey sorumlu olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.
Tunceli'de operasyon tamamlandı: 9 terörist öldürüldü
02.11.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri, 1'i sağ olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde üst düzey sorumlu olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Nazımiye ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, biri sağ toplamda 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet Kalaşnikof, 1 adet Bixi, 1 adet Kanas, 1 adet M-16 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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516421 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516421.aspx
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