Meclisteki seçimin ardından söz alan Başkan Alinur Aktaş, Hakkari'den gelen acı haberin herkesin yüreğini dağladığını, Bursa'nın da bir evladını şehit verdiğini hatırlatarak, "Hakkari Şemdinli'de 8 vatan evladı şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bursamızın başı sağolsun. Emre Karaaslan Bursamızın evladı. Ülkemizin başı sağolsun. 8 vatan evladı hakka yürüdü. Rabbim ailelerine ve ülkemize sabırlar versin. Bu özel günde değerli meclis üyelerimizin oylarıyla kadim şehir Osmanlının ilk başkenti Emirsultan'ı Ulucamisi, Muradiyesi, Kozahan ve Uludağ'ı ile her bir mahallesinin tabir yerindeyse dantel gibi işlendiği güzel ülkemizin en güzel ve en örnek şehirlerinden birisi olan Bursamıza şahsımı belediye başkanı seçerek, bizi bu onurlu makama layık gören, aday olarak buna layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, çok değerli Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu'na, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya Bey'e, adaylığım noktasında emeği ve katkısı olan başta Ak Parti İl Başkanım olmak üzere bana bu konuda destek veren milletvekillerimize, meclis üyeleremize teşekkür ediyorum" dedi

Eski başkanları andı

Bursa'ya hizmet eden ilk Bursa Belediye Başkanımız Sadrettin Efendi'den bugüne kadar hizmetleri geçmiş tüm belediye başkanları, hocası eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin'e ve kısa süre önce istifa eden Recep Altepe'ye teşekkür eden Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayallerimizi gerçekleştirmeye, gönülden bağlı olduğumuz bizim yurdumuz vatanımız olan Bursa'mıza hizmet etmek için kolları sıvadık. Ben 13 yıldır İnegöl'de belediye başkanı olarak hizmet eden bir kardeşinizim. Gecenizi gündüzümüze kattık. İşte şimdi aynı azim ve aynı inançla Karacabey'den Mustafakemalpaşa'ya, İznik'ten Kestel'e Yenişehir'e, İnegöl'den Gemlik'e Gursu'ya Mudanya'ya Nilüfer'e Harmancık'tan Orhaneli Keles'e, Orhangazi'den Yıldırım ve Osmangazi'ye 3 milyon nüfusuyla Bursa'nın her santimetrekaresine hizmet etmek için görevimizin başındayız. Bursa maneviyatın doruk noktaya ulaştığı, bu şehrin sakinlerine huzur veren Üftade'den Emirsultan'a Osmanlıya ilk başkentlik yapan bu ülke için canlarını veren vatanperver insanlarıyla Bursamız hizmetin en güzeline layık. İbdi Haldun'un dediği gibi "Şehirlerin bir ruhu vardır, insanlar zamanla yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeş gelir" sözünü rehber ederek Bursa'nın her köşesine hizmet etmek için bütün gayreti ortaya koyacağız. Aşık Yunus'un, "Ben gelmedim kavga için bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" sözünü rehber ediniyoruz. Ben polemik konusu oluşturmak istemiyorum. Keşke beraberce bu mutlu anı yaşasaydık. Bugün demokrasinin gereğini hep beraber yerine getiriyoruz. Ben şundan emin olmanızı istirham ediyorum, Bursa'nın tüm dinamikleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, görüşleri ve önerileri olan herkesle Bursa'yı yöneteceğiz. Benim danışmanlarımın bunlar olacağını ifade ediyorum. Her fikre açağız. Bu noktada kapımızın ardına kadar açık olduğunu, Bursamız için ortak akılda buluşmak temennimizin bizim için öncelikli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem yerel yönetimin özkaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, hem de m erkezi hükümetten Başbakan Yardımcımız ve milletvekillerimizin desteğiyle hizmet etmek için varız. Yapacağımız çalışmalarda buna şahit olacaksınız" diye konuştu.

"Bursa'ya gönül verdik"

Türkiye'nin zorlu süreçten geçtiğini kaydeden Aktaş, " Anadolu topraklarında bize karşı çirkin senaryoları sergileyen iç ve dış mihraklar yine sahnede. Güçlü Türkiye, güçlü millet profiline tahammülü olmayanlar, birliğimize beraberliğimize kast edenlere, 1071'den beri nasıl tek vücut olduysak, 15 Temmuz'da nasıl tek vucut olduysak, aynı inançl ve ruhla devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Bursa'ya gönül verdik. Bizler gönülleri kazanmaya, insana değer vermeye, önce insan düsturuyla hizmet etmeye geldik. Bizler hiç kimseyi diğerine üstün görmeden, ötekileştirmeden, ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle beraber, Bursa'mızı; eldeki kaynakları maksimum kullanarak, çok daha verimli ve kanuni çerçevede ihya etmeye geldik. Bursamızın en ücra köşedeki Zeynep teyzenin duasını almaya, çocuklarım ve gençlerin desteğine, kadınların yolunu açmaya, özel insanların önündeki engelleri kaldırmaya, tüm hayvan dostlarımıza şefkat elimizi uzatmaya geldik. Biz sahip olduğumuz bu değerlerle Bursa'yız"

Başkan Aktaş, yarın sabah belediye başkanları, meclis üyeleriyle birlikte sabah namazında Emirsultan'dan başlayarak, Osmangazi ve Orhangazi'yi ziyaretle ve akabinde esnaf ziyaretiyle hizmete

başlayacağı öğrenildi.