Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"BEDELİNİ ÖDEDİLER"

Kuzey Irak'ta yaşananlar gördük, zamanlıca uyarılarımızı yaptık ama maalesef dikkate alınmadı, mağdur olan insanlar oldu, yapanlarda bedelini ödedi.



"15 TEMMUZ GECESİ MEYDANLARA EN ÖNCE İNEN KADINLARIMIZ OLDU"

Kadınlarımızın her alanda sevgilinin, merhametin hakkında savunucusu olmuştur. Türk kadını gayret, minnetle şükranla anılacaktır. Türk kadını Türkiye'nin ekonomisinde, sosyal hayata, akademik hayata ağırlığını koymuş durumda. Üniversitelerdeki hocalarımızın yüzde 53'ü kadınlardan oluşmakta. 15 Temmuz gecesi meydanlara en önce inen kadınlarımız oldu, her iki kişiden biri kadındı. AK Parti 15 yıldır kadınlardan güç alarak siyaset odağında yer aldı. 15 yılın başarasında kadınlarımızın çok önemli katkısı var.

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